La Gazzetta dello Sport: Salvezza senza Kean, mezza squadra fuori

Una pagina su Fiorentina-Lazio presente all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 40

Il titolone è: “Salvezza senza Kean”. E ancora: “Moise quasi out La Fiorentina chiede a Piccoli i gol decisivi”. Nel sommario: “I viola devono battere la Lazio per mettersi al sicuro: il bomber in forte dubbio e mezza squadra fuori, da Parisi a Fagioli e Gud”.

Match point

Articolo che inizia così: “Un match point in piena emergenza. La partita con la Lazio è diventata per la Florentina un'opportunità per piazzare l'allungo salvezza”.