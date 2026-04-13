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La Gazzetta dello Sport: Salvezza senza Kean, mezza squadra fuori

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Una pagina su Fiorentina-Lazio presente all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 40

Il titolone è: “Salvezza senza Kean”. E ancora: “Moise quasi out La Fiorentina chiede a Piccoli i gol decisivi”. Nel sommario: “I viola devono battere la Lazio per mettersi al sicuro: il bomber in forte dubbio e mezza squadra fuori, da Parisi a Fagioli e Gud”. 

Match point

Articolo che inizia così: “Un match point in piena emergenza. La partita con la Lazio è diventata per la Florentina un'opportunità per piazzare l'allungo salvezza”. 

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