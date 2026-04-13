Solo Solomon. Una lunga lista di assenti: centrocampo e attacco decimati

Alla partita con la Lazio, la Fiorentina ci arriva con gli uomini contati, se vogliamo anche in condizioni addirittura peggiori di come ha affrontato l'andata dei quarti di finale di Conference.

Ad una lunga lista di acciaccati si aggiungono a questo giro anche gli squalificati Fagioli e Gudmundsson. Il bollettino della rifinitura, si legge su La Gazzetta dello Sport, racconta del solo Solomon tornato in gruppo, e quindi recuperato almeno per la panchina

E gli altri? Kean, Parisi, Fortini e Brescianini hanno lavorato a parte e quindi gli indisponibili per questo incontro rischiano di essere addirittura sei, con attacco e centrocampo praticamente decimati.