Un mistero sul quale la Fiorentina dovrebbe fare chiarezza, una volta per tutte

Ci sono calciatori della Fiorentina che svolgono allenamenti differenziati da più giorni. Tra questi troviamo anche Fabiano Parisi.

Un ‘mistero’, così lo definisce il Corriere dello Sport-Stadio, che arriva a richiedere chiarezza sul problema riscontrato dall'ex Empoli che con ogni probabilità non ci sarà neanche oggi.

Fuori dalla partita con l'Inter

Dalla partita con l'Inter, Parisi non si è più visto in campo, ufficiosamente a causa di una botta rimediata proprio nella gara con i nerazzurri, sfuggita a tutti e mai certificata. Sono trascorsi ventidue giorni e Vanoli è costretto a fare ancora a meno di quello che era l'elemento della rosa maggiormente in forma.

Momento cruciale

Un vero peccato che sia accaduto questo, in un momento della stagione che possiamo tranquillamente definire cruciale per le sorti viola.