Ok, il rientro è giusto: convocazione e primi minuti per Solomon. L'israeliano cruciale per chiudere il match salvezza

Stavolta il rientro è autentico a quanto pare: Manor Solomon è pronto a tornare a tutti gli effetti a disposizione di Vanoli per la sfida di domani sera con la Lazio. L'ex Tottenham ha svolto tutto l'allenamento con i compagni ieri, scrive La Nazione, ed è in arrivo la convocazione. E viste le tante assenze, molto probabilmente anche qualche minuto in campo.

Eravamo rimasti al 26 febbraio e alla sfida disastrosa di ritorno con lo Jagiellonia, quando Solomon accusò la lesione al flessore: da lì l'assenza prolungata anche oltre le previsioni iniziali. Nel frattempo la Fiorentina ha quasi abbandonato il suo cammino europeo ma non quello per la lotta salvezza, per il quale l'israeliano potrà essere determinante.