Ripa: "La Fiorentina deve cancellare il prima possibile quanto successo a Londra. Ecco quanti punti mancano alla salvezza"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio della gara che aspetta i viola stasera contro la Lazio e del confronto in Conference League contro il Crystal Palace.

Le parole di Ripa

“La Fiorentina contro la Lazio dovrà stare intanto attenta in difesa, poi quello che viene in attacco ben venga. Per la salvezza mancano 6 punti, se ne fai tre stasera dai una spallata importante alla classifica”.

Sulla Conference

“La squadra viola deve cancellare il prima possibile quello che è successo a Londra, dove hai preso un'imbarcata. Il Crystal Palace non sembrava una squadra che poteva metterti sotto, ma alla fine te ne hanno fatti tre. Ora la situazione è compromessa. Sul 2-0 potevi anche sperare, ma il terzo gol ti ha tagliato le gambe”.