Senesi e una scalata che l'ha portato oltre i cinque milioni l'anno. Per la Fiorentina un treno destinato a non ripassare

Come in tutte le cose, ci sono i tempi giusti per muoversi e attivarsi: su Marcos Senesi, la Fiorentina si era mossa eccome tra 2022 e 2023, quando l'argentino era in rampa di lancio ma poi si optò per altro. Prima la permanenza di Milenkovic, poi la puntata su Pongracic: nel frattempo Senesi passava dal Feyenoord al Bournemouth in Premier.

Da lì la crescita ulteriore, soprattutto a livello di costi: oggi Senesi è un obiettivo della Juve, secondo Tuttosport, ma il classe '97 ha pretese intorno ai 5 milioni di ingaggio e costa quasi 30 milioni. E ha soprattutto Chelsea e Manchester United sulle sue tracce. Treno ormai passato inesorabilmente per la Fiorentina.