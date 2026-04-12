Fiorentina-Sarri: atto terzo, Paratici può riprovarci. Per Vanoli fatale la debacle di Londra

E' ancora lotta salvezza ma è già, in qualche modo, anche futuro perché le scelte principali la Fiorentina le sta pensando ora e le baserà proprio su quanto accade nell'oggi. Lo scontro di lunedì con la Lazio di Maurizio Sarri ha tanti elemento collaterali, tra cui la grande brama di vederlo sulla panchina viola da parte del pubblico gigliato e i tentativi a vuoto degli anni scorsi.

La Nazione si proietta sul post Vanoli in virtù soprattutto della debacle londinese, con cui il tecnico dovrebbe essersi giocato le chance residue di una permanenza. Paratici pare orientato altrove e con Sarri ha già lavorato (e vinto uno Scudetto) alla Juve. Per questo potrebbe essere tentato: la disponibilità la troverebbe di sicuro. Dopo i colpi a vuoto del 2021, quando il tecnico venne approcciato da Barone, e della scorsa estate, potrebbe esserci spazio per un atto terzo, stavolta più proficuo.