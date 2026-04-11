"Forse per la Fiorentina è il momento migliore per affrontare la Lazio. Sarri deve gestire vari situazioni in dubbio"

Questo pomeriggio il giornalista di Radio Laziale Carlo Roscito, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra di Maurizio Sarri a due giorni dalla trasferta di Firenze.

“La Lazio è da considerare in uno stato di forma positivo dal momento che arriva da 4 risultati di fila: tre vittorie prima della sosta e l’ultimo pareggio con il Parma. Trovando almeno un pareggio a Firenze i biancocelesti troverebbero il quinto risultato consecutivo, cosa che non accade da novembre. Credo che probabilmente però lunedì sia il momento migliore dove incontra la Lazio. Questo perchè anche inconsciamente tanti calciatori stanno già pensando all’appuntamento del 22 aprile a Bergamo, ovvero la semifinale di ritorno contro l’Atalanta”.

“La testa della Lazio potrebbe essere alla semifinale di ritorno di Coppa Italia”

Ha anche aggiunto: “Al di la dell’ottavo posto, che potrebbe permettere di saltare qualche turno di Coppa Italia, credo che i focus sia su quella partita di che arriva dopo le trasferte di Firenze e di Napoli. La squadra potrebbe sicuramente essere un po’ distratta, cosa che è gia successo in passato, ma anche dal punto di vista delle rotazioni con Sarri che potrebbe gestire alcune situazioni in dubbio”.

“Ecco come stanno i biancocelesti”

Ha cercato poi di fare un focus sulla squadra di Maurizio Sarri: “Rispetto all’ultima partita rientreranno disponibili sia Patric che Basic. Basic era gia stato convocato con i Ducali, ma quella convocazione è sembrata esser soprattutto simbolica com confermato dallo stesso allenatore. Sta meglio e si è allenatore tutta la settimana, candidandosi anche a partire dal primo minuto visto che negli ultimi due giori non si è allenato Delle Bashiru, e per questo potrebbe essere lui a sostituirlo in mediana. Il nigeriano è un giocatore che può fare la differenza grazie alle sue caratteristiche, anche se credo che non verrà rischiato per preservarlo per le sfide futuro. Gila, invece, non verrà convocato ma verrà totalmente gestito in vista della semifinale di ritorno. Zaccagni si è allenato per la prima volta con i compagni ieri; non credo che verrà utilizzato dal 1'a Firenze”.

“L'esperienza di Sarri è stata al limite, ma c'è un modo per riscattarsi”

Ha poi concluso parlando di Sarri: “E molto difficile valutare il suo lavoro in questa stagione. In estate mercato bloccato, a gennaio la società piuttosto che rinforzare la rosa ha pensato alle plusvalenze. Il valore di Sarri è più che sufficiente; in Coppa Italia è sfavorita sia con l'Atalanta che in caso di finale, ma sarebbe l'unico modo per riscattare questa stagione. Non credo che in stagione potesse fare meglio dell'ottavo posto, le squadre che ha davanti sono più forti”.