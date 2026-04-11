"Per la permanenza di Sarri alla Lazio dovrà cambiare qualcosa. La Fiorentina c'era l'anno scorso su di lui, ora.."

Non è ancora chiaro se il futuro del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, più volte accostato alla panchina della Fiorentina e che lunedì sera sfiderà la i viola al ‘Franchi’, sarà sempre in biancoceleste. Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha commentato a Radio Laziale ipotesi e dettagli sulla permanenza o meno dell'allenatore nella Capitale.

“Andare avanti così non è possibile”

Baiocchini ha spiegato: “Sarri ancora sulla panchina della Lazio? Io ce lo posso anche vedere, ma devono cambiare un po' di cose, di equilibri e rapporti. Andare avanti così non è possibile, devono mettersi seduti a un tavolo e mettersi d'accordo su una linea comune per come andare avanti. Se questo accadesse, non ci sarebbe alcun problema. Ma così non si può fare. Al momento scommetterei più sulla permanenza per due motivi, perché Sarri è un grande allenatore, e Lotito e Fabiani lo sanno, e perché c'è un contratto in essere. Chiudere quell'accordo imporrebbe alla società una buonuscita e tanto altro, a meno che non ci siano altri club già pronti a farlo firmare".

"Sarri e la Fiorentina? Bisognerebbe che…"

E su un suo possibile arrivo sulla panchina viola nella prossima stagione Baiocchini si è espresso così: "La Fiorentina? C'era già l'anno scorso, poi il tecnico ha preferito la Lazio. Bisognerebbe trovare una squadra che possa garantirgli lo stesso stipendio".