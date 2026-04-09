E se finisse la sua storia con la Lazio, Sarri penserebbe a Firenze
L'allenatore Maurizio Sarri
La permanenza dopo la fine di questa stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è tutt'altro che certa.
Il Corriere dello Sport di oggi, facendo il punto della situazione fa capire che per lui potrebbe aprirsi, o per meglio dire riaprirsi, la strada dell'approdo alla Fiorentina.
Troppo tardi
Un po' di tempo fa lo stesso Sarri, arrivò pubblicamente a dire che un dirigente viola gli propose la panchina viola quando però aveva già firmato con la Lazio. Ora con Paratici potrebbe riaprirsi questa possibilità.
Firenze nei suoi pensieri
"Mau, se finisse la storia bis con la Lazio, a Firenze penserebbe", scrive il quotidiano sportivo. La ricerca di un allenatore per il dopo-Vanoli si è appena aperta e il tecnico toscano fa sicuramente parte della lista dei candidati.
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