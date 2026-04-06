La Lazio si prepara già a sfidare la Fiorentina: Gila in forse, Zaccagni out. Intanto Sarri...

Superata la prova Verona e guadagnato un +5 sulla zona retrocessione, la Fiorentina può concentrarsi su una pregevolissima sfida europea: i prossimi due giovedì saranno contro il Crystal Palace. Nel mezzo delle due gare per i quarti di finale, arriverà la Lazio al Franchi, il prossimo lunedì sera.

La situazione della Lazio verso Firenze

La Fiorentina sa già di dover affrontare i biancocelesti senza Fagioli e Gudmundsson, ma anche Sarri non è messo benissimo. Verso Firenze la Lazio sta recuperando Basic, rientrato fra i convocati contro il Parma e cresciuto fisicamente. Meglio anche Patric, che sembra aver superato il problema al piede e corre per essere convocato.

Gila e Pellegrini in forse, Zaccagni out

Le situazioni più preoccupanti sono altre, illustrate da Sololalazio.it. Mario Gila deve ancora convivere con un fastidio prolungato al tendine rotuleo: nessuna fretta con lui, la Lazio vuole usare la massima prudenza. Lo spagnolo è a rischio per Firenze, così come lo è Luca Pellegrini. Sarà invece un sicuro assente Mattia Zaccagni, che contro la Fiorentina non ci sarà. L'obiettivo è recuperarlo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.