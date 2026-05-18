Spunta un nuovo nome nella lista di Paratici, un tecnico che Firenze conosce bene...

La vittoria sulla Juventus, per quanto bella e soddisfacente, non cambia il pensiero della Fiorentina sull'operato di Vanoli. La conferma o l'addio del tecnico non dipendono certo dalla partita di ieri.

Addio o conferma?

Al momento l'ipotesi dell'ennesimo cambio di allenatore sembra la più probabile, anche se una decisione definitiva verrà presa e comunicata solo dopo la fine della stagione.

Il nuovo nome in lista

Il Corriere Fiorentino stila anche la lista che Fabio Paratici avrebbe in mente per il successore di Vanoli, nella quale spunta anche un nome nuovo. Oltre ai soliti Iraola, De Rossi e Grosso, Paratici starebbe puntando Oliver Glasner, già conosciuto dai tifosi viola in quanto allenatore del Crystal Palace (che abbandonerà a fine stagione).