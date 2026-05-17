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Juventus-Fiorentina 0-1, gol di NDOUR! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

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Juventus-Fiorentina 0-1 (34'  Ndour)

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi (32' Harrison), Piccoli, Solomon. 

  • 43'
    yellow_card
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    Ammonito Bremer per fallo commesso su Piccoli.

  • 40'
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    Parata di De Gea!

    Carica la conclusione di potenza Yildiz, interviene parando in tuffo De Gea salvando la sua porta!

  • 38'
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    Tanti palloni serviti a Vlahovic, ma Pongraic non gli sta concedendo niente!

  • 37'
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    Prova a farsi strada in area viola Conceicao, lo chiude ancora tempestivamente Ranieri.

  • 34'
    goal
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    Gol della Fiorentina!

    GOOOOL! NOUR! Gran pallone lavorato da Solomon che lo serve a destra per Ndour che arriva e calcia sul primo palo, con di Gregorio che sbaglia nel tentativo di parare il tiro del giocatore viola.

  • 31'
    substitution
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    Brutto infortunio ancora da chiarire per Parisi che esce in barella: al suo posto va in campo Harrison.

  • 29'
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    Si fa male Parisi a seguito di un contrasto con Kelly: gioco fermo.

  • 26'
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    Yildiz prova a servire Vlahovic, ma l'ex attaccante viola sbaglia nel momento del controllo sul passaggio.

  • 23'
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    Salvataggio di Ranieri!

    Pallone messo in area da Locatelli per Vlahovic e che scorre sulla destra, va a calciare Conceicao con il sinistro ma c'è la chiusura decisiva di Ranieri sulla sua conclusione.

  • 21'
    yellow_card
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    Il primo ammonito della gara è Pongracic, che non commette nessun fallo su Yildiz dato che l'attaccante bianconero scivola da sè.

  • 21'
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    Occasione per la Juventus

    Pallone rischiosissimo di Ndour che diventa preda di Vlahovic in area, esce benissimo su di lui De Gea e neutralizza la possibile occasione per la Juventus.

  • 17'
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    Pongracic pesca Piccoli che stoppa il pallone e calcia da fuori area senza però trovare la porta.

  • 14'
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     Conceicao cerca il tiro che viene ribattuto dalla difesa viola, poi arriva la conclusione di Locatelli da lontano, para e trattiene il pallone De Gea.

  • 12'
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    Solomon serve Gosens in area che va al tiro, chiude Bremer sulla sua conclusione.

  • 10'
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    Molto più pimpante la Fiorentina della Juventus, che sta sviluppando gioco nella metà campo dei bianconeri.

  • 7'
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    Va a battere la punizione Fagioli cercando Ranieri sul secondo palo, che però non può arrivare sul pallone.

  • 6'
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    Fiorentina che ora sta cercando di impostare il gioco in attacco e conquista un calcio di punizione.

  • 3'
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    Squadre in fase di studio, con la Juventus che prova ad impostare la manovra e la Fiorentina che cerca di allargare il gioco sulle corsie esterne.

  • 1'
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    Inizia la gara a Torino! Forza viola!

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