Juventus-Fiorentina 0-1, gol di NDOUR! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Juventus-Fiorentina 0-1 (34' Ndour)
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi (32' Harrison), Piccoli, Solomon.
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43'
Ammonito Bremer per fallo commesso su Piccoli.
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40'
Parata di De Gea!
Carica la conclusione di potenza Yildiz, interviene parando in tuffo De Gea salvando la sua porta!
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38'
Tanti palloni serviti a Vlahovic, ma Pongraic non gli sta concedendo niente!
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37'
Prova a farsi strada in area viola Conceicao, lo chiude ancora tempestivamente Ranieri.
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34'
Gol della Fiorentina!
GOOOOL! NOUR! Gran pallone lavorato da Solomon che lo serve a destra per Ndour che arriva e calcia sul primo palo, con di Gregorio che sbaglia nel tentativo di parare il tiro del giocatore viola.
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31'
Brutto infortunio ancora da chiarire per Parisi che esce in barella: al suo posto va in campo Harrison.
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29'
Si fa male Parisi a seguito di un contrasto con Kelly: gioco fermo.
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26'
Yildiz prova a servire Vlahovic, ma l'ex attaccante viola sbaglia nel momento del controllo sul passaggio.
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23'
Salvataggio di Ranieri!
Pallone messo in area da Locatelli per Vlahovic e che scorre sulla destra, va a calciare Conceicao con il sinistro ma c'è la chiusura decisiva di Ranieri sulla sua conclusione.
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21'
Il primo ammonito della gara è Pongracic, che non commette nessun fallo su Yildiz dato che l'attaccante bianconero scivola da sè.
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21'
Occasione per la Juventus
Pallone rischiosissimo di Ndour che diventa preda di Vlahovic in area, esce benissimo su di lui De Gea e neutralizza la possibile occasione per la Juventus.
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17'
Pongracic pesca Piccoli che stoppa il pallone e calcia da fuori area senza però trovare la porta.
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14'
Conceicao cerca il tiro che viene ribattuto dalla difesa viola, poi arriva la conclusione di Locatelli da lontano, para e trattiene il pallone De Gea.
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12'
Solomon serve Gosens in area che va al tiro, chiude Bremer sulla sua conclusione.
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10'
Molto più pimpante la Fiorentina della Juventus, che sta sviluppando gioco nella metà campo dei bianconeri.
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7'
Va a battere la punizione Fagioli cercando Ranieri sul secondo palo, che però non può arrivare sul pallone.
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6'
Fiorentina che ora sta cercando di impostare il gioco in attacco e conquista un calcio di punizione.
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3'
Squadre in fase di studio, con la Juventus che prova ad impostare la manovra e la Fiorentina che cerca di allargare il gioco sulle corsie esterne.
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1'
Inizia la gara a Torino! Forza viola!