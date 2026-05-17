E se per la panchina viola Paratici stesse preparando una sorpresa? Sul mercato serviranno le sue migliori intuizioni come ai tempi della Juventus

Oggi il ds viola Fabio Paratici si ritroverà davanti la Juventus dopo oltre dieci anni vissuti in bianconero tra il 2010 e il 2021. Il dirigente Prima al fianco di Giuseppe Marotta e poi come responsabile dell’area sportiva, ha contribuito a costruire una delle Juventus più vincenti della storia recente.

Adesso Paratici è chiamato a rilanciare la Fiorentina, partendo anche dalla scelta del nuovo allenatore: tra i nomi circolati, come evidenziato da La Nazione, ci sono Grosso, De Rossi e Iraola, ma non si esclude una sorpresa, un nome tutto da svelare.

Quanti acquisti di livello con la Juventus

Tante le operazioni di livello per Paratici alla Juventus, tra cui gli arrivi di Vidal, Pirlo e Pogba, quest’ultimo poi ceduto al Manchester United per oltre 100 milioni di euro. Ha

inoltre portato in bianconero grandi giocatori come Tevez, Dybala, Higuain, De Ligt, Danilo, Morata, Mandzukic e Ronaldo, ma la sua attività è stata però segnata anche dallo stop imposto nel 2023 a causa della sentenza legata al caso plusvalenze della Juventus.

E con la Fiorentina…?

Come precisa il quotidiano il primo grande affare concluso da Paratici alla Juventus fu l’acquisto di Bonucci dal Bari, seguito dall’arrivo quasi a costo zero di Barzagli dal Wolfsburg. Ed è quest’ultima operazione è stata definita dallo stesso dirigente come il colpo di mercato di cui va più orgoglioso. Oggi Firenze si augura che Paratici riesca a ripetere intuizioni simili alla Fiorentina, in un mercato estivo che ritenuto decisivo per il futuro

del club viola.

