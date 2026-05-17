l conto alla rovescia è iniziato subito dopo il triplice fischio del Franchi contro il Genoa, accompagnato dalla contestazione dei tifosi viola. Sapere che mancano soltanto 180 minuti alla fine della stagione trasmette quasi un senso di liberazione a una Fiorentina che aveva iniziato l’anno con ambizioni europee e si è invece ritrovata invischiata in una complicata corsa salvezza.

Tanti cambiamenti in arrivo

Come precisato da La Gazzetta dello Sport adesso la permanenza in Serie A non sembra più in discussione, ma il clima attorno alla squadra resta pesante. La delusione per una stagione sotto le aspettative è evidente e, prima dell'inizio della stagione 2026-2027, l’estate porterà inevitabilmente tanti cambiamenti profondi.

Vanoli cerca una svolta finale

Per Paolo Vanoli e i suoi giocatori, però, c’è ancora la possibilità di chiudere l’annata regalando qualcosa ai tifosi disillusi e disamorati. E l’occasione perfetta passa dalla sfida contro la Juventus. Per il popolo viola, infatti, quella contro i bianconeri non sarà mai una partita qualunque. Battere la Juventus, soprattutto a Torino, ha sempre un valore speciale: significa orgoglio, rivalsa e appartenenza. In una stagione piena di rimpianti, potrebbe essere l’unico modo per riaccendere, almeno per una notte, l’entusiasmo di una tifoseria ferita e distante dalla squadra.