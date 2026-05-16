Una strana 'prima' da ex per Paratici e Fagioli e qualcuno a Torino lo rimpiange pure il regista viola

Non sarà un confronto banale quello di domani per Fabio Paratici e Nicolò Fagioli, due dei tantissimi ex di Juventus e Fiorentina, "infittitisi" negli ultimi anni viste le traiettorie di mercato molto amichevoli tra i due club. Per il Ds gli anni a Torino sono stati undici, con diciannove trofei: roba che non si dimentica facilmente.

Più breve l'esperienza di Fagioli che però a Torino c'è arrivato a 14 anni, vivendo tutta la fase di crescita in bianconero. Qualcuno del suo addio se n'è anche pentito, scrive il Corriere Fiorentino: Spalletti ad esempio ne è un grande estimatore e non a caso, lo convocò per gli Europei nonostante l'intera stagione saltata per squalifica. Milan e Tottenham hanno sempre in mente il regista viola, che però rappresenta uno dei pochissimi punti fermi per la prossima Fiorentina.