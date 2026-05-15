C'è un centrocampista praticamente sicuro della permanenza in viola... Oltre a Fagioli

La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto su quello che sarà il futuro di Nicolò Fagioli e, inevitabilmente, il centrocampo della Fiorentina per la prossima stagione.

Convinzione

Al di là della ferma volontà della società viola di mettere l'ex Juventus al centro del progetto per il futuro, c'è un altro giocatore che sembra aver convinto Paratici.

Fagioli e non solo

E' Cher Ndour, classe 2004 arrivato a Firenze ormai un anno e mezzo fa che quest'anno ha vissuto forse il momento più costante e redditizio della sua carriera in alcune settimane in viola. Dovrebbe essere lui, insieme a Fagioli, a comporre il centrocampo del domani gigliato.