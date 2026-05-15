Fagioli al centro: la Fiorentina pronta a dire "no grazie" alle pretendenti. Ma sopra una certa cifra si traballa

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di Nicolò Fagioli e del suo futuro alla Fiorentina, in vista anche della gara da ex contro la Juventus in programma domenica.

Il lavoro di Fiorentina e Vanoli

Se i bianconeri sono coloro che l'hanno proiettato nel calcio dei grandi, i viola sono quelli che l'hanno preso in un momento molto difficile della sua carriera e l'hanno fatto tornare ai suoi livelli. Il grande lavoro è stato fatto da Vanoli, che lo ha rimesso al centro del gioco viola da regista.

Cifre e idee

E così, in un'estate che si preannuncia di grandi cambiamenti, Fagioli dovrebbe essere il punto fermo della prossima Fiorentina. Su di lui gli interessi non mancano, su tutti quello del Milan e di alcuni club di Premier. Ma la Fiorentina è pronta a dire “no grazie”, potendo vacillare solo di fronte a offerte sopra i 40 milioni. Un anno fa i viola lo hanno pagato 18 milioni, a quel punto la plusvalenza sarebbe troppo ghiotta.