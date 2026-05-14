Un Fagioli per De Zerbi...ma solo con un'offerta da capogiro
Il Tottenham ha messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Gli Spurs sono alla ricerca di un calciatore che aggiunga qualità al centrocampo della squadra allenata da Roberto De Zerbi, per le cui il regista della Fiorentina rappresenterebbe il profilo ideale. La notizia viene riportata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.
Interessamento
Al momento non si parla ancora di un'offerta ufficiale presenteata dal club londinese, bensì di un interessamento. Comunque il club londinese ha la disponibilità economica per poter definire un'operazione che sarebbe di un certo rilievo.
La posizione viola
Dal quartier generale della Fiorentina, intanto filtra il fatto che Fagioli viene considerato come un pezzo pregiato nonché uno dei giocatori su cui fondare il progetto di ricostruzione della squadra. Verrebbero prese in considerazione solo eventuali offerte da capogiro.