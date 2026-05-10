"Manovra lenta, i lampi di Fagioli non bastano". E allora si diano al regista delle mezzali degne

L'analisi di Alessandro Bocci sul Corriere Fiorentino si concentra non solo sulle difficoltà dell'attacco, che dopo la sosta ha segnato più di una rete solo nel match con il Crystal Palace, ma anche sul nucleo della squadra, il centrocampo. Se Fagioli è ritenuto un po' da tutti l'unica pedina di livello superiore al resto e uno dei perni da cui ripartire, al suo fianco ci sono degli eccezionali rallentatori della manovra.

"I lampi di Fagioli non bastano" , proprio perché nella Fiorentina non c'è velocità, non c'è intensità e le lacune emergono soprattutto sulle mezzali. Mandragora e Ndour sono stati protagonisti quasi indiscussi per tutta la stagione, nonostante il difetto fosse evidente anche a gennaio e siano arrivati ben due giocatori in quella zona. Eppure Vanoli da quel duo non si è mai schiodato. Una coppia di mezzali non così difficile da migliorare, anche se con Fabbian e Brescianini il club viola si è impelagato per quasi 30 milioni, rimanendo con lo stesso problema di prima. Ma è lì che la rosa dovrebbe proprio cambiare passo.