Fagioli via solo a due condizioni e di ben difficile realizzazione: la Fiorentina ha pretese alte
Uno dei punti fermi, unanimemente parlando, in vista della prossima stagione continua ad essere Nicolò Fagioli se pur in attesa della nuova gestione tecnica. E un punto fondamentale sarà proprio capire cosa ne penserà il nuovo allenatore: difficile immaginare però che l'ex juventino non possa essere centrale nel nuovo progetto tecnico.
Secondo La Gazzetta dello Sport le condizioni per giungere ad una separazione sarebbero appunto, una sua non centralità o un'offerta molto importante, almeno doppia rispetto al prezzo di acquisto: servirebbero insomma almeno 30 milioni per far traballare la Fiorentina. Difficili entrambe le ipotesi in sostanza.
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