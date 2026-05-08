Fagioli al centro del nuovo progetto viola. Ecco la valutazione della Fiorentina per scoraggiare le pretendenti

Nicolò Fagioli sarà uno dei punti fermi della ricostruzione della Fiorentina di quest'estate. Il centrocampista viola ha trovato nel ruolo da regista il suo posto perfetto in campo e lo ha dimostrato ampiamente con Vanoli.

Al centro

Paratici conosce molto bene il ragazzo dopo l'avventura comune alla Juventus e anche per questo sarà tra i punti cardine della rosa attuale per la ricostruzione.

La valutazione

La Fiorentina lo valuta attualmente 40 milioni di euro. Varie voci di mercato di sono rincorse già sul suo conto, ma una valutazione del genere scoraggerebbe le eventuali pretendenti. Lo scrive La Nazione.