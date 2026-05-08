Fagioli il leader: "Non voglio sentir parlare di punto salvezza contro il Genoa"

C'è stata una frase che è risuonata forte nel ventre dell'Olimpico lunedì sera dopo la gara contro la Roma della Fiorentina.

Parole da leader

L'ha detta Nicolò Fagioli e l'ha riportata questa mattina La Repubblica edizione fiorentina. Dopo la pesante sconfitta contro i giallorossi il centrocampista viola avrebbe detto: “Non voglio sentir parlare di punto salvezza. Dobbiamo vincere”.

Combinazioni

Alla Fiorentina infatti serve un solo punto per agguantare la salvezza matematica. Che sia un risultato positivo nelle ultime tre giornate o un passo falso della Cremonese (basta una non vittoria), alla squadra di Vanoli basta molto poco per l'aritmetica. Comunque sia la Cremonese affronterà un Pisa già retrocesso e una vittoria grigiorossa non è affatto improbabile. A prescindere da questo, qualcuno in casa Fiorentina vuole finire al meglio. E come dargli torto?