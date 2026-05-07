Caso scommesse, Fagioli sceglie la via del patteggiamento. La pena per il centrocampista viola

Il centrocampista della Fiorentina, Nicoló Fagioli, addieme al collega del Newcastle, Sandro Tonali, ha deciso di patteggiare nel processo penale sugli atleti che nel 2021-2023 giocavano su piattaforme non autorizzate di scommesse online.

Le pene inflitte

Un mese di arresti ma col beneficio della sospensione condizionale della pena per il calciatore viola, mentre l'ex Milan ha deciso di trasformare la conversione in pena pecuniaria, dovrà pagare 78.250 euro.

Il problema in più per entrambi

Fagioli e Tonali avevano già saldato i propri precedenti conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe, mentre in questo processo a Milano avevano invece un problema in più: la contestazione del secondo comma dell’articolo 4 della legge, cioè l’aver pubblicizzato presso altri calciatori le piattaforme illegali.

A riportare le notizie stamani è il Corriere della Sera.