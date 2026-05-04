Fagioli: "Vogliamo finire nel modo migliore possibile il campionato per rispetto dei tifosi. Imbarazzante avere 4 punti dopo 14 partite"

Intervenuto a Sky, il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha analizzato amaramente la pesante sconfitta della squadra viola.

“La Roma ha meritato di vincere, non abbiamo approcciato bene la partita nel primo tempo sbagliato tantissimo in possesso e in fase difensiva. Quando sbagli così tanto e subisci due gol nel giro di 5' poi reagire è difficile. È tutto l'anno che fatichiamo a confermarci in queste partite complicate, l'obiettivo ora è fare un punto ed esser salvi e finire nel migliore dei modi il campionato per rispetto della maglia e dei tifosi”.

“Non pensavo ad inizio anno che potessimo fare così male, avere 4 punti dopo 14 partite penso sia imbarazzante, per una squadra come la Fiorentina e per com'era stata costruita la squadra a inizio anno. Poi devi metterti in testa che devi lottare per la salvezza e all'inizio non è facile, ma grazie a Vanoli siamo riusciti ad uscire da quella situazione. Possiamo vincere con tutti e perdere con tutti, e questo è un difetto, fa piacere quando ti giochi certe partite e le domini, poi vieni a Roma e ne prendi 4 e potevano essere anche di più”.