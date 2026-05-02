Zauli: "Fagioli? Per giocare in una squadra come la Fiorentina devi avere grandi qualità. Un trasferimento al Milan ci sta"

L'ex allenatore della Juventus Under 23, Lamberto Zauli, ha avuto modo di lanciare Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina è molto chiacchierato in questi giorni, perché si parla di un possibile futuro al Milan per lui.

“Allegri lo conosce fin da piccolo”

"Nicolò gioca in una squadra importante come la Fiorentina - ha detto Zauli a PianetaMilan.it - che ha una grande storia e per giocarci devi avere grande qualità, ma è chiaro che quando ti chiamano quelle tre big puoi avere un cambio professionale molto importante. Allegri lo conosce fin quando era piccolo, fu proprio lui a spendere i primi elogi per Nicolò. Visto che si parla di Fagioli al Milan, di fatto, vuol dire che la stima di Allegri per Nicolò c'è ancora, se non è migliorata anche".

“Un trasferimento che ci sta”

E inoltre: "Sicuramente, Fagioli può ricoprire tutti i ruoli di un centrocampo sia a due che a tre. Nicolò sa far giocare la squadra, non gli scotta mai la palla. In un momento difficile della Fiorentina, lui ha giocato sempre con una grande personalità. Il passaggio al Milan ci sta, e non troverebbe problemi di ruolo".