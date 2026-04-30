A Radio Bruno ha parlato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che ha toccato tanti argomenti di casa Fiorentina, dal tema allenatore ad alcuni singoli.

‘Innescate polemiche inutili attorno a Paratici’

“Sarebbe incredibile se Paratici andasse alla Roma e non credo che accadrà. In un momento così delicato si innescano solo polemiche, mi ha sorpreso che nessuno in società si sia espresso a riguardo, perché queste cose vanno spente sul nascere. Questo caos mediatico andava assolutamente evitato”.

“Grosso? Una sfida, non una scommessa. Paratici lo conosce da 15 anni e ha analizzato il suo percorso. Ha espresso idee calcisticamente non banali, a Sassuolo ha fatto un grande lavoro. Non ha esperienza, ma uno che batte l’ultimo rigore in una finale Mondiale deve avere le spalle abbastanza larghe, non credo lo spaventino le pressioni di Firenze. Fa sorgere dei dubbi, ma può essere l’uomo giusto”.

‘Uno dei grandi temi di Paratici è il futuro di Kean’

“Kean è una delle patate bollenti sulla scrivania di Paratici, uno dei grandi temi. Guadagna 5 milioni e già destabilizza la situazione, tutti prendono molto molto meno. Ha il suo stile di vita e di approccio al campo particolare, o fa sempre annate come la scorsa, altrimenti gestirlo è complicato. Kean comunque è questo e si sa da anni, altrimenti per le qualità che ha sarebbe in lizza per il Pallone d’Oro”.

“Fagioli? Se arriva davvero il Milan, Allegri ti chiama tutti i giorni, proponendo la Champions… chi non ci penserebbe nei panni di Fagioli? A Firenze il prossimo anno non ci sono le coppe ed è normale che un calciatore valuti il meglio per il proprio interesse e il proprio indotto. Giocare in Europa è troppo importante”.