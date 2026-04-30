L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV, spaziando tra moltissimi temi di casa Fiorentina, tra presente e futuro, a 360 gradi.

“Troverei grottesco se ci fosse una clausola nel contratto di Paratici che gli permettesse di liberarsi in caso di chiamata di grandi club, non voglio neanche pensarci. Mi auguro che stia ponendo le basi, perché è l’arma migliore che la Fiorentina può sfoderare. È l’unico che conosce tutto ciò che sarà della Fiorentina, in base alle ambizioni della proprietà, gli investimenti non sono mai mancati e questo va riconosciuto. C’è la voglia di rivedere una Fiorentina elettrizzante, che gioca a calcio, dopo il vuoto prepotente di quest’anno. Paratici non è il salvatore della patria ma è un dirigente di livello internazionale, specializzato nello scouting, aspetto che alla Fiorentina manca sicuramente. Paratici ha rapporti privilegiati con gli intermediari che oggi dominano il calcio e questo aspetto va sfruttato assolutamente”.

‘Le smentite per Sarri e Mourinho? Lasciano il tempo che trovano’

“Vanoli stesso conosce i meccanismi del calcio e la figura di Paratici. Da Firenze esce meravigliosamente perché ha fatto un lavoro che va rimarcato. A Vanoli magari piacerebbe restare e perché non potrebbe essere in grado di allenare la Fiorentina? Ma se si parla di rilancio della piazza, è chiaro che occorrono dei segnali e Paratici in questo momento sta facendo una scrematura molto ampia degli allenatori, senza scartare nessuno. Mourinho? La Fiorentina ha voluto valutarlo, molti allenatori si propongono perché vogliono tornare in Italia. Sarri? La smentita per lui e Mourinho lascia il tempo che trova. Sarri mi sembra stia prendendo la piega degli scorsi anni, la sensazione è che il suo arrivo a Firenze non potrà mai avvenire”.

‘Addio di Kean possibile, su Fagioli penso che…’

“Kean sta dimostrando di avere molte poche motivazioni con la maglia della Fiorentina ultimamente, molto risentito e nervoso… poi va con l’Italia e fa la guerra con tutti, si arrabbia per l’eliminazione mentre alla Fiorentina torna ed ha problemi. Il fratello racconta le cose, la società non comunica qual è realmente la problematica. La possibilità che Kean lasci la Fiorentina ci può essere, considerati anche gli esborsi che già la società farà coi riscatti obbligatori ed il segno meno con cui partirà il mercato viola. Il giocatore più difficile da trattenere è Fagioli, perché ha preso Branchini come agente, è l’agente di Max Allegri ed è praticamente il Milan in persona. Arriverà sicuramente un’offerta di 30 e più milioni per lui, ed attorno ad una certa cifra potranno anche pensare di cederlo. Se però gli si rinnova il contratto e lo si blinda, le cose cambiano…”.

E aggiunge, su Fagioli: “Penso che per il giocatore sarebbe meglio fare un altro anno alla Fiorentina, ma credo che se Fagioli firma una procura nuova con Branchini dopo un anno, ed essendo legato ad una società così grossa, se il nuovo agente non si è presentato con qualcosa in mano di davvero concreto. C’è anche la possibilità che davvero avesse avuto problemi con l’agenzia precedente, però…”.