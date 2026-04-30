Malusci: "La Fiorentina deve lottare per stare tra le prime cinque-sei. Ripartire da De Gea, Fagioli e Kean, poi repulisti quasi totale"

L'ex difensore viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno, proiettandosi sul futuro della Fiorentina, tra singoli e non solo, tracciando le linee del tanto lavoro che dovrà fare il ds gigliato Paratici.

‘Tre i giocatori che sono la base della Fiorentina’

“Kean via solo per una cifra importante, e per sostituirlo servirebbe una punta altrettanto forte. Ci si dimentica che lo scorso anno ha sostenuto la squadra da solo, quest’anno ha faticato come tutta la Fiorentina. Se si danno due stagioni a Gudmundsson, non si possono non concedere alcuni mesi difficili a Kean. Bisogna ripartire da lui, Fagioli e De Gea, loro sono la base della Fiorentina. Paratici deve mantenere questi tre giocatori, poi sarei per fare un repulisti totale, ma non sarà facile con gli oltre 15 prestiti di rientro”.

‘La Fiorentina deve stare in Europa, chi non la pensa così…’

“Fazzini e Gudmundsson li terrei, sono calciatori di qualità, ma devono iniziare a dimostrare. La dimensione della Fiorentina deve essere ambiziosa, la squadra deve andare in Europa e avere appeal sui giocatori. Chi dice che la dimensione della Fiorentina è diversa, deve interrogarsi se davvero tifa Fiorentina o no. Bisogna provare a entrare nelle prime 5-6 del campionato di Serie A. I calciatori vengono se c’è un progetto di un certo tipo, e Paratici dovrà essere bravo ad impostarlo”.