Malusci: "Vorrei vedere Rugani maggiormente coinvolto. Gudmundssom deve dimostrare chi è davvero. In panchina..."

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, a meno di 24 ore dalla sfida contro il Sassuolo, ha avuto modo di commentare alcuni temi di casa viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“Fossi in Vanoli contro il Sassuolo, considerando la squalifica di Pongracic, proverei a dare nuovamente fiducia a Rugani. Sono dell’idea a che, dopo l’esordio disastroso di Udine, ha fatto molto bene con la Lazio: sono convito che possa essere una bella occasione anche per lui di dimostrare di essere un giocatore da buon livello".

"Rugani deve giocare: non si va alla Juventus per caso"

“Non si gioca alla Juventus per anni per caso, il ragazzo ha comunque dei valori importanti. E’ vero che gli infortuni lo hanno condizionato per tutta la carriera ma ora credo stia sufficientemente bene per dire a sua in campo: potrebbe essere davvero la sua partita. Domani, però, non sarà facile per la Fiorentina, spero possano arrivare i punti che mancano per raggiungere la salvezza”.

“Gudmundsson deve farci vedere qualcosa”

Ha dato uno sguardo ance il futuro, tra programmazione e mercato in uscita: “Per me queste ultime cinque gare possono dire qualcosa su qualche singolo che fin qui non ha convinto. Penso soprattutto a Gudmundsson. Lui ha fatto vedere troppo poco, ha grande qualità ma non l’ha fatta vedere in questi due anni. Potrebbe essere una vetrina importante per lui, ma anche per qualche altro giocatore il cui futuro è in bilico. Piccoli è un altro da cui vorrei vedere qualcosa. Io ripartirei da De Gea e Fagioli, su tutti”.

“In estate Paratici avrà molto lavoro da fare”

Ha detto poi la sua su Moise Kean, sottolineando anche il grande lavoro che attenderà Fabio Paratici: “Kean è uno dei pochi attaccanti in circolazione che può andare agilmente in doppia cifra. E’ vero che quest’anno è andato sotto le aspettative ma va ammesso che ha avuto un sacco di problemi, ma prima di dare via uno come Kean ci penserei molto bene. Privarsi di uno come lui, a meno che tu non abbia già pronto un sostituto forte, non lo farei a cuor leggero. Paratici avrà tantissimo da fare. Io non mi fido della rosa di quest’anno, sarà difficile, sì. Ma vorrei vedere una Fiorentina completamente diversa. Io sono uno ambizioso, vorrei vedere una Fiorentina che mi faccia divertire e faccia una stagione opposta a questa”.

“Servono nuovi leader in difesa”

Un breve commento anche sulla linea difensiva viola: “Credo ci voglia un difensore forte da prendere sul mercato. Pongracic fa fatica a guidare il reparto, ha fisico e tecnica, sa giocare coi piedi ed è bravo di testa, ma non lo vedo bravo nel guidare la difesa. Ranieri ha fatto bene ultimamente, ma credo ci voglia un difensore che sia un leader nel guidare la difesa. Io vorrei vedere aria fresca, gente nuova, mi aspetto tanto da Paratici che è un top”.

“Vanoli non resterà: ecco chi vorrei in panchina”

Ha poi concluso parando del futuro della panchina viola: “Sinceramente sto convinto che Vanoli difficilmente resterà ancora sulla panchina viola: ha fatto bene ma Paratici vorrà un profili di alto livello. Grosso è quello che mi scalda meno tra i nomi che stanno girando. Credo che sia il momento giusto per prendere Sarri”.