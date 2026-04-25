Le condizioni di Piccoli non fanno stare tranquillo Vanoli: contro il Sassuolo il tecnico potrebbe puntare su Gudmundsson.

Questo pomeriggio l'edizione del Pentasport, nel fare il punto della situazione in casa Fiorentina a meno di 24 ore dalla sfida casalinga contro il Sassuolo, ha fatto emergere qualcosa che in pochi si aspettavano. Secondo quanto riportato dall'emittente il tecnico gigliato Paolo Vanoli sarà nuovamente costretto a fare i salti mortali per scegliere un undici titolare all'altezza delle aspettative.

Piccoli non sta bene e potrebbe saltare il Sassuolo

Come ormai noto da settimane il tecnico deve fare i conti con l'infortunio alla tibia di Moise Kean, problema che terrà fuori il centravanti della nazionale ancora a lungo. Per tanto tempo Vanoli ha potuto contare su Roberto Piccoli, che nonostante la scarsa forma in fase realizzativa si è comunque dimostrato funzionale al gioco di squadra. Nelle ultime ore l'attaccante classe 2001 avrebbe però avuto qualche problema, come sottolineato nei giorni scorsi dalle notizie sulle infiltrazioni prima di ogni partita, e per questo motivo contro il Sassuolo Vanoli potrebbe studiare una soluzione alternativa.

Vanoli è pronto a proporre novità in attacco

Se il centravanti dovesse dare forfait il tecnico sarebbe pronto a proporre Albert Gudmundsson in posizione di falso nove: un ruolo che a Firenze poche volte ha ricoperto, ma nella quale in precedenza a Genoa ha piu volte giocato. L’ex Cagliari dovrebbe comunque far parte dei convocati e resta in ballottaggio con Gudmundsson, che però al momento sembra aver scavalcato tutti nelle gerarchie. Testeranno invece sicuramente esclusi dalla lista Fortini, Gosens e Parisi.