Nicoletti: "Alla Fiorentina nessuno deve ritenersi incedibile. Le sette sorelle sono ormai un lontano ricordo"

Questo pomeriggio l'ex dirigente e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi caldi di casa viola. Questo un estratto delle sue considerazioni a Lady Radio:

“In tanti vogliono Fagioli? Averlo preso a gennaio a quelle condizioni dalla Juventus rappresentava una scommessa, il famoso rischio d'impresa che ogni tanto una squadra di calcio deve prendersi. Questo perche al tempo, e forse tuttora, affrontava dei problemi personali non indifferenti, che potevano effettivamente minarne il rendimento”.

“Adesso nessuno è incedibile”

Ha anche aggiunto: “Allo stesso tempo vi dico che per me può partire chiunque in estate, non ci sono incedibili: anche lui e Kean possono partire se arrivano offerte interessanti. Sposo la teoria di alcuni colleghi che sottolinea come non sia importante chi parte ma chi arriverà”.

“Rischiamo di essere superati da tante squadre”

Ha fatto anche un breve riassunto: “Arrivato Paratici, un super manager pagato a suon di milioni per 4 anni, che in passato era stato accostato a club come il Milan. Ora mi aspetto qualcosa di livello, non se ne può piu della solita mediocrità. Nell'ultimo decennio ci ha definitivamente superato, e distaccato, il Napoli di ADL. Il Bologna e l'Atalanta sono riusciti a alzare trofei, il Como è in rama di lancio e sono convinto che se sale il Palermo il prossimo anno dovranno far i conti anche con loro. Non dimentichiamo che i siculi hanno la stessa proprietà del City, rischiamo che ci passino avanti anche i rosanero”.

“Le sette sorelle sono ormai un ricordo”

Ha anche aggiunto: “Siam passati dall'essere una delle sette sorelle ad essere l'udicesima cugina di secondo grado. In 7 anni avevamo il secondo presidente piu ricco del calcio italiano e abbiamo giocato tre anni per la salvezza e gli altri 4 non siamo andati oltre il sesto posto, e ricordo che ci sono state anche molte celebrazioni. Le tre figli perse? Non credo che diano un valore aggiunto al tutto, è stato soltanto un'illusione. La dirigenza viola ha presunto di saper far calcio ad alti livelli”.

“Ecco cosa vorrei in futuro”

Ha poi concluso: “Oggi, giorno della liberazione, voglio un'esuberanza dei giovani sostenitori della Fiorentina, che ormai sono convinto ch quelli della mia generazione si siano appassiti, diventando spesso tifosi commercialisti. Qualcosa deve cambiare. La mia provocazione su Guardiola?Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli, 5 a Ribery, 4, 5 a Kean e 2 a Paratici. Secondo voi davvero non avremmo 5 milioni per lo spagnolo? Ormai siamo diventati tristi”