Nonostante la stagione disastrosa la Curva Fiesole raddoppia: per il centenario pronta una "due giorni" di festeggiamenti

Nonostante la pessima stagione della Fiorentinaa, che dopo un inizio shock adesso finalmente sta riuscendo ad emergere dal bassifondi della classifica, la parte piu calda della tifoseria gigliata non molla la squadra e sceglie di raddoppiare. Di cosa siamo parlando? Della classica festa di fine stagione, organizzata ormai da anni, al termine del campionato, all'interno degli ambienti dello Stadio Franchi.

In che senso la curva si raddoppia? Questa mattina infatti la Curva Fiesole, tramite un post sui propri canali social, ha annunciato la propria festa di fine stagione per il 5 e 6 giugno. Nella speciale estate del Centenario della Fiorentina, l'evento si svolgerà per la prima volta su due giorni. La festa si terrà allo stadio Artemio Franchi, all'interno della Curva Ferrovia. In programma musica, dibattiti e ospiti speciali, con ulteriori dettagli ancora da annunciare.

Questa la locandina dell'evento: