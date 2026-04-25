Galbiati: "Grosso a Firenze? Preferirei un tecnico con maggior esperienza. Cederei Gudmundsson, mentre Kean..."

Questo pomeriggio l'ex difensore di Fiorentina e Inter Roberto Galbiati, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi di casa viola.

“Se Grosso è giusto per la Fiorentina? Bisognerà capire quali saranno gli obiettivi stagionali del club. Se si deve costruire una squadra per un progetto triennale guardando alla sua carriera, che testimonia il fatto che non è mai stato piu di due anni in un club, credo non sua da considerarsi il profilo giusto. Non sono però io che devo decidere, io personalmente punterei su una persona con molta piu esperienza come Maurizio Sarri”.

“La dirigenza deve scegliere di testa sua, senza pensar ai tifosi”

Ha anche aggiunto: “Il discorso è chiaro, il parere di noi tifosi deve contare il giusto: credo che debba essere la società a fare i suoi programmi. Per quanto riguarda il tifo sarà contento in base al raggiungimento o meno dei risultati. Credo che se la società alla fine starà dietro al pensiero della tifoseria sia un grandissimo errore. Ranieri a Roma è l'esempio chiaro di quello che non si deve fare: purtroppo il club giallorosso ha preferito dar ascolto ai suoi tifosi anziché pensare razionalmente”.

“Basta Gudmundsson: personalmente punterei tutto su Solomon”

Un breve pensiero anche sul Gudmundsson: “Sinceramente non sono rimasto molto convinto dall'islandese: lo darei via, raccogliendo qualche milione, e punterei tutto su Solomon. Ormai credo che l'ambiente sia saturo di lui e lui dell'ambiente, fossi la Fiorentina a fine stagione lo lascerei partire per reinvestire soldi su altri profili”.

“Ecco il mio parere sul futuro di Moise Kean”

Ha analizzato anche la possibile cessione di Kean: “Offerte come quelle che potevano arrivare lo scorso anno difficilmente arriveranno: il campionato di questo anno non è stato all'altezza dello scorso e il prezzo sarà sicuramente piu basso. E non dimentichiamoci l'infortunio che ha: che secondo me lo terrà fuori fino al termine della stagione. Chi è che vorrà comprare un giocatore infortunato. Se resterà a Firenze nn è percepito è ritenuto incedibile ma perche nessuno lo vorrà per i problemi fisici che ha. Per me comunque nessuno, men che meno lui, adesso è incedibile”