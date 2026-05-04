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Fagioli: "Non ho idea se ci abbia condizionato la Cremonese, a me no. Dopo i primi dieci minuti abbiamo sbagliato tutto"

Redazione /
Nicolò Fagioli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il centrocampista viola Nicolò Fagioli ha parlato anche a Dazn nel post Roma-Fiorentina:

"Se ci ha condizionati la Cremonese? Non ne ho idea, personalmente a me no. Venire all’Olimpico è sempre una grande emozione e dunque dovevamo affrontare la partita nel migliore dei modi. Ci abbiamo provato i primi 10 minuti, poi abbiamo sbagliato tutto a livello tecnico da lì in avanti. 

In una situazione del genere sono cresciuto tanto, è stato merito della squadra e della società aver creduto in me. Però credo che sia un punto di partenza, ora dobbiamo fare questo punticino che manca per rispetto della maglia e di chi tifa per la Fiorentina".

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