"In mezzo la Fiorentina ha solo Fagioli. Braschi? Contento per lui, ma giovani pronti per la Fiorentina non ce ne sono"

L'ex Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Radio Bruno del presente e del futuro della squadra viola.

Sull'attacco

“ Lucca? Vista la stagione di quest'anno potrebbe essere un profilo interessante, ma per giocare a Firenze bisogna essere giocatori di grande personalità. Gli serviranno gli attributi. Braschi? Vederlo in campo stato sia bello, sono contento per lui. La società viola ha lavorato molto bene con giovani, ma di gente pronta non ce n'è. Sarebbe bello che tutti i giovani facessero un percorso come Comuzzo”.

Su Vanoli

La conferma di Vanoli? Per il lavoro fatto se la merita, poi ovviamente spetterà a Paratici decidere. Grosso e De Rossi sono due allenatori diversi, ma è una bella lotta, anche se a me piacerebbe vedere Farioli a Firenze".

Sul centrocampo

“In mezzo hai Fagioli e poi basta. Fabbian ha fatto male, ma inserito in un determinato contesto può essere interessante. E' un incursore e se lo sfrutti bene ti porta anche 7/8 gol in un anno. Brescianini ha fatto leggermente meglio”.