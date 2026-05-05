Braschi celebra l'esordio in Serie A: "Ad un passo da un qualcosa di magico, è tutto rimandato..."

Ieri ha debuttato in Serie A e dopo pochi istanti stava per segnare: l'attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi è andato vicinissimo al gol colpendo un palo in apertura di secondo tempo sul campo della Roma.

‘Ad un passo da qualcosa di magico’

Oggi il centravanti classe 2006 ha celebrato su Instagram il primo gettone nella massima serie italiana, dopo aver già debuttato in Conference League. “Ad un passo da un qualcosa di magico, è tutto rimandato. Esordio in Serie A”.

Il post di Braschi