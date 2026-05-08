Valcareggi: "Fagioli è il nostro Modric, Mandragora può partire. Kean ha dimostrato di non essere affidabile"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ci vuole un allenatore che la piazza non critichi al primo tentennamento. Sarri è uno che avrebbe la fiducia di tutta la tifoseria, mentre temo che con Grosso ci sarebbero subito mugugni. Inoltre Sarri ha imparato a gestire critiche e pressioni, Grosso da allenatore non ha mai fatto esperienza di una piazza pretenziosa come Firenze. Comunque sono sicuro che Paratici farà benissimo a Firenze, come ha fatto bene ovunque sia andato”.

“Mandragora e Dodo possono andare via”

Poi ha aggiunto: “Il mio dubbio su Kean riguarda esclusivamente l'affidabilità, cosa che ha dimostrato di non poter dare. A centrocampo riparto da Fagioli, che è il nostro Modric e sa fare tutto, mi basta e mi avanza e sono sicuro che andrà anche in Nazionale. Per il resto ci sono delle cose da fare: Mandragora è sostituibile, Solomon è da tenere, De Gea se vuole rimanere è da tenere, Dodo va ceduto. Se chi gestisce la Fiorentina ha le idee chiare come le ho io, allora può venire fuori un bel progetto. Certo, chi arriva deve essere migliore di chi viene sostituito".