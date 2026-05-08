Trentacinque milioni spesi male

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su due giocatori di grande prospettiva che però hanno deluso in questa stagione alla Fiorentina: Piccoli e Fazzini.

35 milioni di euro

Insieme sono costati circa 35 milioni di euro e si può dire senza troppi problemi che, ad oggi, sono stati soldi spesi male. Piccoli senza un rendimento di gol adeguato, Fazzini senza mai entrare nel gioco della Fiorentina.

E adesso?

E adesso che fare? I due hanno a disposizione ancora tre partite per dare un'aggiustata alla loro stagione, tra numeri inconfutabili e un rendimento mai all'altezza. Ma poi "vale la pena puntare sempre sull'attaccante bergamasco anche in considerazione del fatto che l'annata sotto tono inciderà nella valutazione di mercato e il rischio minusvalenza è più che concreto?" si chiede il Corriere dello Sport. E su Fazzini: vale la pena metterlo al centro del progetto? Risposte da trovare anche con il prossimo allenatore. Risposte da 35 milioni.