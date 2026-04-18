Ferrara: "La Fiorentina non riesce a giocare a calcio, il Palace ha fatto vedere trame che te le sogni. Meglio Solomon stanco che Fazzini"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Radio Bruno ha fatto la sua analisi a tutto tondo sul momento e sul futuro della Fiorentina: “L’impressione di tutti è che giocatori e tecnico volessero uscire a testa alta dalla Conference. Applausi giusti per carità, ma questa è una squadra che non riesce a giocare a calcio. Il Crystal Palace ha fatto vedere a Londra trame di gioco che te le sogni".

“Mi preoccupo quando sento Vanoli dire…”

E poi :"Va bene uscire a testa alta, ma mi preoccupo quando sento dire da Vanoli che “abbiamo posto le basi per il futuro”. Hai Fagioli, Parisi, un portiere che può restare e fare il suo anche l’anno prossimo e poi? Poi hai Kean che non sai dove andrà, Gudmundsson che è stato una comparsa anche se mi è dispiaciuto che sia uscito l’altra sera. Anche perché cercare lui o Solomon tra le linee era l’unico modo per provare qualcosa di diverso. Meglio Solomon stanco che Fazzini".

“Il lavoro di Paratici sarà duro”

Infine: “Il lavoro di Paratici non sarà semplice. Vendi Kean e poi che fai con Piccoli? Chi te lo compra alle cifre che hai speso tu per lui? La Fiorentina ha speso molto e ha speso male ultimamente. E poi ci sarà l’allenatore…Siamo tutti d’accordo che Vanoli abbia fatto un’impresa rimettendo i cocci a posto”.