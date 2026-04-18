Ferrara: "Stagione da 3,5 dopo un mercato da 3, condotto tipo un'asta del Fantacalcio dopo una sbronza di Vodka al limone"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara traccia già un bilancio della stagione ancora in corso, a dir poco disastrosa dopo l'eliminazione dalla Conference:

"E qui, anche se la salvezza non è ancora matematica, è già tempo di bilanci, di giudizi e, perché no, di pagelle. Una stagione da 3,5, per un mercato estivo da 3 condito dalla sensazione che sia figlio di un’asta al fantacalcio organizzata dopo una sbronza di vodka al limone, quella che andava tanto di moda anni fa e metteva insieme un leggero sapore di vodka e un intenso gusto di detersivo per lavastoviglie.

Un 2 a Pioli ci sta benissimo, perché è viva la sensazione che sia stato lui a portare la bottiglia sul tavolo di Pradè (4), che però almeno ha avuto la dignità di dimettersi. Al mercato di gennaio va un affettuoso 5. Benino Solomon e Brescianini, al momento inspiegabili i soldi spesi per Fabbian e Rugani. Ma il mercato, lo sappiamo bene, in Italia lo fanno in buona parte i procuratori, che con la Fiorentina si divertono un bel po’. E Vanoli? E qui il voto va scomposto per ovvie ragioni. La scalata a mani nude sugli specchi per portare fuori dall’abisso la squadra vale un bel 6,5. Chiare invece le sue parole a fine partita: “Stiamo ponendo le basi per il futuro”. Maledetta vodka al limone. Risata, sipario".