Fiorentina-Lazio 1-0, si rivede Solomon: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Lazio 1-0 (27' Gosens)
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Rugani (69' Pongracic), Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.
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84'
Cambia ancora Vanoli: esce Fazzini, c'è il ritorno in campo dopo l'infortunio per Solomon.
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81'
Ci prova subito Ratkov
Cross in area per Ratkov che colpisce di testa, par De Gea!
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79'
Cambio anche per la Fiorentina: esce Gosens, va in campo Balbo.
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78'
Cambia la Lazio: esce Taylor, tocca a Ratkov.
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75'
Occasione per la Lazio!
Cross da destra di Isaksen e stacca Noslin di testa in area, pallone che finisce fuori.
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72'
Calcio di punizione concesso alla Lazio e battuto da Nuno Tavares, pallone che finisce altissimo.
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69'
Cambio anche nella Fiorentina: esce Rugani, tocca a Pongracic.
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66'
Cambio nella Lazio: esce Dia, va in campo Pedro.
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64'
Dopo una lunga revisione al VAR l'arbitro sancisce che non c'è calcio di rigore per i biancocelesti!
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61'
Possibile calcio di rigore per la Lazio per un contatto tra Noslin e Mandragora in area, revisione al VAR in corso. Nel frattempo ammonito Noslin.
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55'
Spreca due volte Harrison
Harrison in area temporeggia nella conclusione e calcia prima addosso a Provstgaard, poi sulla ribattuta tira fuori vicino al palo difeso da Motta.
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55'
Ci prova Nuno Tavares con il mancino, pallone deviato sul fondo.
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52'
Gosens si lancia sulla sua corsia di competenza, lo ferma fallosamente Dele-Bashiru, ma per l'arbitro non c'è niente.
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49'
Lazio che ora torna a costruire in attacco e prendendosi calcio d'angolo, deve alzare la guardia la squadra viola.
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46'
Ci prova da fuori area Fazzini, pallone che finisce tra i guantoni di Motta.
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46'
Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Lazio: escono Basic e Zaccagni, vanno in campo Dele-Bashiru e Noslin.
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46'
Si chiude il primo tempo: la Fiorentina è avanti sulla Lazio per 1-0 grazie al gol siglato da Gosens.
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42'
Ci sarà un minuto di recupero.
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44'
Va a calciare dal limite dell'area Zaccagni, pallone che finisce tra le braccia di De Gea.
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43'
Azione in velocità della Fiorentina e in area va a calciare Ndour, lo chiude Cancellerieri.
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41'
Lazio in attacco con Taylor che mette in mezzo un bel pallone in area, pulisce l'area Gosens anticipando Cancellieri.
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38'
Sta giocando bene Fazzini, che si fa trovare sempre pronto in fase di manovra.
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35'
Gran pallone di Dodô per Harrison che può servire Piccoli, ma l'esterno viola sbaglia il passaggio!
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33'
Gosens ancora di testa cerca Piccoli in attacco, ma quest'ultimo scivola.
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30'
Il primo ammonito della gara è Rugani per aver steso Dia.
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27'
GOL DELLA FIORENTINA!
GOOOOOL! GOSENS! Cross di Harrison per Gosens che si fa trovare in area e stacca di testa mettendola dove Motta non può arrivare! 1-0 per i viola!
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24'
Va al cross Dodô in area, va in area Fabbian ma commette fallo in attacco su Lazzari.
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21'
Calcio di punizione per la Lazio, pallone messo nel mezzo con Lazzari che di testa indirizza male il pallone.
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18'
Va al tiro Dodô, conclusione che finisce alta.
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15'
Squadre ora in fase studio, sembrano essere le corsie esterne da sistemare su entrambi i fronti.
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13'
Sul ribaltamento di fronte prepara la conclusione Harrison, mura il tiro la difesa viola.
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12'
Altra scorribanda sulla destra della Lazio con Lazzari, che mette un gran pallone nel mezzo ma nessun compagno di squadra va alla conclusione.
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10'
Ci prova la Fiorentina!
Azione della Fiorentina in velocità con Fazzini che poi serve Piccoli per la conclusione, tiro che finisce alto!
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8'
Altra occasione per la Lazio!
Lancio per Cancellieri che va a calciare sul primo palo a tu per tu con De Gea, interviene anche qua il portiere viola in parata!
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8'
Pallone in area per Fabbian che prova a servirlo indietro per Piccoli, il quale però non lo aggancia.
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5'
Ritmi bassi in campo sia da una parte che dall'altra, nonostante la buona partenza della Lazio.
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2'
Occasione per la Lazio!
Lazio vicina al gol! Pallone per Zaccagni che in area conclude cercando il secondo palo, para De Gea!
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1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!