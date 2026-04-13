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Fiorentina-Lazio 1-0, si rivede Solomon: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Redazione /

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Fiorentina-Lazio 1-0 (27' Gosens)

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Rugani (69' Pongracic), Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

  • 84'
    substitution
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    Cambia ancora Vanoli: esce Fazzini, c'è il ritorno in campo dopo l'infortunio per Solomon.

  • 81'
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    Ci prova subito Ratkov

    Cross in area per Ratkov che colpisce di testa, par De Gea!

  • 79'
    substitution
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    Cambio anche per la Fiorentina: esce Gosens, va in campo Balbo.

  • 78'
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    Cambia la Lazio: esce Taylor, tocca a Ratkov.

  • 75'
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    Occasione per la Lazio!

    Cross da destra di Isaksen e stacca Noslin di testa in area, pallone che finisce fuori.

  • 72'
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    Calcio di punizione concesso alla Lazio e battuto da Nuno Tavares, pallone che finisce altissimo.

  • 69'
    substitution
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    Cambio anche nella Fiorentina: esce Rugani, tocca a Pongracic.

  • 66'
    substitution
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    Cambio nella Lazio: esce Dia, va in campo Pedro.

  • 64'
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    Dopo una lunga revisione al VAR l'arbitro sancisce che non c'è calcio di rigore per i biancocelesti!

  • 61'
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    Possibile calcio di rigore per la Lazio per un contatto tra Noslin e Mandragora in area, revisione al VAR in corso. Nel frattempo ammonito Noslin.

  • 55'
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    Spreca due volte Harrison

    Harrison in area temporeggia nella conclusione e calcia prima addosso a Provstgaard, poi sulla ribattuta tira fuori vicino al palo difeso da Motta.

  • 55'
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    Ci prova Nuno Tavares con il mancino, pallone deviato sul fondo.

  • 52'
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    Gosens si lancia sulla sua corsia di competenza, lo ferma fallosamente Dele-Bashiru, ma per l'arbitro non c'è niente.

  • 49'
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    Lazio che ora torna a costruire in attacco e prendendosi calcio d'angolo, deve alzare la guardia la squadra viola.

  • 46'
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    Ci prova da fuori area Fazzini, pallone che finisce tra i guantoni di Motta.

  • 46'
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    Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Lazio: escono Basic e Zaccagni, vanno in campo Dele-Bashiru e Noslin.

  • 46'
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    Si chiude il primo tempo: la Fiorentina è avanti sulla Lazio per 1-0 grazie al gol siglato da Gosens.

  • 42'
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    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 44'
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    Va a calciare dal limite dell'area Zaccagni, pallone che finisce tra le braccia di De Gea.

  • 43'
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    Azione in velocità della Fiorentina e in area va a calciare Ndour, lo chiude Cancellerieri.

  • 41'
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    Lazio in attacco con Taylor che mette in mezzo un bel pallone in area, pulisce l'area Gosens anticipando Cancellieri.

  • 38'
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    Sta giocando bene Fazzini, che si fa trovare sempre pronto in fase di manovra.

  • 35'
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    Gran pallone di Dodô per Harrison che può servire Piccoli, ma l'esterno viola sbaglia il passaggio!

  • 33'
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    Gosens ancora di testa cerca Piccoli in attacco, ma quest'ultimo scivola.

  • 30'
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    Il primo ammonito della gara è Rugani per aver steso Dia.

  • 27'
    goal
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    GOL DELLA FIORENTINA!

    GOOOOOL! GOSENS! Cross di Harrison per Gosens che si fa trovare in area e stacca di testa mettendola dove Motta non può arrivare! 1-0 per i viola!

  • 24'
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    Va al cross Dodô in area, va in area Fabbian ma commette fallo in attacco su Lazzari.

  • 21'
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    Calcio di punizione per la Lazio, pallone messo nel mezzo con Lazzari che di testa indirizza male il pallone.

  • 18'
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    Va al tiro Dodô, conclusione che finisce alta.

  • 15'
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    Squadre ora in fase studio, sembrano essere le corsie esterne da sistemare su entrambi i fronti.

  • 13'
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    Sul ribaltamento di fronte prepara la conclusione Harrison, mura il tiro la difesa viola.

  • 12'
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    Altra scorribanda sulla destra della Lazio con Lazzari, che mette un gran pallone nel mezzo ma nessun compagno di squadra va alla conclusione.

  • 10'
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    Ci prova la Fiorentina!

    Azione della Fiorentina in velocità con Fazzini che poi serve Piccoli per la conclusione, tiro che finisce alto!

  • 8'
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    Altra occasione per la Lazio!

    Lancio per Cancellieri che va a calciare sul primo palo a tu per tu con De Gea, interviene anche qua il portiere viola in parata!

  • 8'
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    Pallone in area per Fabbian che prova a servirlo indietro per Piccoli, il quale però non lo aggancia. 

  • 5'
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    Ritmi bassi in campo sia da una parte che dall'altra, nonostante la buona partenza della Lazio.

  • 2'
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    Occasione per la Lazio!

    Lazio vicina al gol! Pallone per Zaccagni che in area conclude cercando il secondo palo, para De Gea!

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

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