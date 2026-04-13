Emergenza infortunati per la Lazio: Sarri recupera Zaccagni, è tra i convocati, ma perde altre pedine importanti

C'è un'emergenza infortuni anche per la Lazio che stasera scenderà in campo contro la Fiorentina.

Sarri recupera Zaccagni per l'occasione e lo fa a tempo di record, ma oltre a Rovella e Provedel dovrà fare a meno anche di Marusic e Maldini che non sono tra i convocati per questa sfida.

Il montenegrino ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro mentre il trequartista è alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.

Rimasto a Roma anche Gila, fermo per un problema al ginocchio e che sarà gestito fino alla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro l'Atalanta, in programma il prossimo 22 aprile.