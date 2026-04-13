La probabile formazione della Lazio: Maldini complica le idee a Sarri ed ecco il piano B

Non ci sarà Daniel Maldini questa sera al Franchi, l'ex Atalanta si era guadagnano il posto da titolare al centro dell'attacco ma un problema al tendine rotuleo lo terrà fuori. Spazio allora a Boulaye Dia, con Isaksen e Noslin sulle fasce.

A centrocampo l'ex viola Danilo Cataldi mentre nei quattro della difesa non ci sarà neanche Marusic, altro infortunati, ma bensì Lazzari.

Motta; Lazzari, Provstagaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin.