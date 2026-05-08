Stop alla tregua. E ora la tifoseria organizzata viola potrebbe non essere più così amichevole con la squadra

Il Corriere dello Sport, dopo che qualche giorno da aveva azzardato il titolo “Domenica festa salvezza al Franchi”, suscitando non poche polemiche, ha analizzato quello che potrebbe essere il clima a Campo di Marte per la sfida contro il Genoa.

I presenti

Saranno circa 18mila di tifosi presenti. Niente male se si considera la posizione di classifica e di salute della Fiorentina, con la squadra viola ancora in attesa di un punto (o di una non vittoria della Cremonese) per salvarsi aritmeticamente.

Tregua finita

Nel caso arrivasse, non ci si aspetta nessuna festa ovviamente. Anzi. La tregua con la tifoseria organizzata è finita, con la Curva Ferrovia che ha sempre supportato la squadra. Adesso però i gruppi potrebbero fare sentire tutto il proprio disappunto per la stagione vissuta alla squadra e alla proprietà.