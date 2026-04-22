Funaro: "Entro fine mese montati tutti i gradoni della Fiesole, a breve tutti capiranno come verrà la curva"

A margine di un appuntamento avuto questa mattina, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, è tornata a parlare dello stadio Franchi e delle novità che ci sono state all'interno del cantiere.

“25 gradoni al giorno"

“Da lunedì abbiamo visto montare i gradoni della Fiesole - ha detto - questo tipo di lavoro andrà avanti fino a fine mese, anche perché, in media ne vengono montati 25 al giorno”.

“Entro breve ci sarà la percezione della nuova Fiesole”

Poi ha aggiunto: “Ad oggi il cronoprogramma è rispettato da fine mese prossimo si potrà già a vedere la conformazione della Curva, si potrà iniziare a percepire come verrà la Fiesole, al termine dei lavori".