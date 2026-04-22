Stadio Franchi, Perini: "La nuova Fiesole prende forma, molti operai al lavoro ogni giorno"

L'inizio della posa dei gradoni nella nuova Fiesole è una notizia che viene presa con entusiasmo all'interno dell'amministrazione comunale.

“Si lavora anche sulla copertura”

Nel sopralluogo del cantiere dello Stadio Artemio Franchi era presente stamani anche l'assessore allo Sport, Letizia Perini, che ha detto: “Nella parte esterna (rispetto allo stadio ndr) sono in corso di realizzazione i basamenti con i mircopali per i pilastri che sosterranno la copertura della curva, della Maratona e della Tribuna attualmente cantierizzate”.

“Una Fiesole che prende forma"

E anche: “Molti operai al lavoro ogni giorno, la nuova Curva Fiesole prende forma”.