Un'estate di lavori: Sprint nel cantiere del Franchi. E la Uefa rassicura Firenze
Il cantiere del Franchi
Con la fine del campionato non ci saranno più partite al Franchi e questo permetterà un'accelerazione dei lavori allo stadio.
Sarà un cantiere sprint, scrive stamani in merito La Repubblica, con l'obiettivo in pratica di arrivare quasi alla conclusione dei lavori previsti per il primo lotto. La nuova Fiesole, così come una porzione di Maratona e della tribuna, lato nord, dovrebbero essere pienamente agibili per la stagione 2027/28, quando il cantiere sarà completamente ribaltato rispetto ad adesso.
Intanto dalla Uefa arrivano rassicurazioni per Firenze in vista degli Europei 2032, questo perché il capoluogo toscano viene considerato tra i più avanti nel percorso di adeguamento dell'impianto.
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