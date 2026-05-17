Le nostre PAGELLE: De Gea, Pongracic e Ranieri erigono il muro, Solomon punge e rifinisce. Capolavoro Mandragora

De Gea: 7 Ndour tenta il suicidio innescando Vlahovic, ma il portierone gli va a sbarrare la strada in uscita. Si allunga bene su una conclusione di Yıldız, poco dopo il vantaggio viola. Boga gli spara addosso da pochi passi, Conceicao invece lo costringe ad allungare il piedone per chiudere sul primo palo.

Dodô: 6 Sotto pressione con Yildiz e Boga, va in difficoltà a tratti. Lo aiuta molto Harrison.

Pongracic: 7 Tanti scontri e tanti incroci con Vlahovic, il serbo contro di lui, che è croato non passa praticamente mai. Viene ammonito, ma Yildiz si autosgambetta nella circostanza

Ranieri: 7 Diventa determinante quando va a murare Conceicao, che aveva calciato a botta sicura al 21'. Corre, tampona, mura, raddoppia, fa vedere il repertorio completo del buon difensore. La cavolata la fa uscito dal campo, facendosi espellere in panchina. Comuzzo: 6 Che rischio con Vlahovic (perso e in gol, ma in leggera posizione di fuorigioco). Cerca di riassestarsi spinto da Vanoli.

Gosens: 6 Qualche spazio concesso a Conceicao, cerca di contenere sulla fascia affacciandosi raramente davanti. Balbo: 6 Ha il solo compito di chiudere spazi a Zhegrova.

Ndour: 6,5 Cerca l'assist…per Vlahovic, fortunatamente rimedia De Gea al suo grave errore. Si rifà in fase offensiva però, perché è lui il finalizzatore di un'azione condotta e rifinita da Solomon. Di Gregorio non certo impeccabile sulla sua conclusione, ma di questo ce ne frega il giusto.

Fagioli: 6,5 Baci e abbracci prima di entrare in campo, anche perché Nicolò è stato di casa allo Stadium per lungo tempo. In campo ha qualche buona idea ed è un punto di riferimento costante. Gudmundsson: 6 Cerca di mettersi in mostra, crea però solo pericoli potenziali, gli manca l'affondo.

Brescianini: 6 Gode di molto spazio e lui se lo prende tutto con le sue ampie falcate nel primo tempo. Costretto ad abbassarsi nel secondo tempo per l'atteggiamento della Juve. Mandragora: 7 Quando non segna difficilmente lo si vede in campo. Ma quando fa gol come quello che chiude questa partita c'è poco da dirgli se non “bravo”. Tra andata e ritorno ha tirato fuori due perle con la Juventus.

Parisi: 6,5 Trenta minuti in cui è attivissimo e mette in difficoltà la Juve a ripetizione. Poi il crack, peccato davvero, un infortunio il suo che non ci voleva. Speriamo solo non sia grave come invece è sembrato in presa diretta. Harrison: 6,5 Sfiora il raddoppio sul finire del primo tempo, ma per una volta trova un Di Gregorio attento nel deviare in angolo la sua conclusione. Prezioso in raddoppio, così come Solomon dall'altra parte.

Solomon: 7 Rifinisce al meglio un bel contropiede viola. E' lui a mettere Ndour nelle condizioni di battere Di Gregorio. Quando può distendersi è una bella spina nel fianco per i bianconeri. E poi fa un grande lavoro di raddoppio sull'esterno offensivo della Juve (Conceicao prima e Zhegrova poi).

Piccoli: 6 Avere due cagnacci addosso ogni volta non è di certo la migliore condizione per un centravanti. Lotta generosamente e cerca di sfruttare al massimo i pochi spazi che gli vengono concessi. Trova anche il gol, ma la sua posizione di partenza nell'occasione è irregolare.

Vanoli: 7 La Fiorentina trova la prestazione dell'anno a salvezza conquistata. Una gara quasi perfetta dal punto di vista tattico, un successo figlio anche di alcuni episodi favorevoli, ma meritato.