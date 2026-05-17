Una Fiorentina senza obiettivi toglie la Champions alla Juve. Roma, Como, Milan e Napoli non sbagliano. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Una vera e propria tonnara quella della corsa Champions, che ha subito uno scossone proprio grazie alla Fiorentina che ha battuto a domicilio la Juventus per 2-0. I bianconeri si trovano così dal terzo al sesto posto, anche perché le altre hanno vinto tutte.

A partire dal Napoli che ha vinto 3-0 a Pisa, con le reti di McTominay, Rrahmani e Hojlund e si è già assicurato matematicamente la Champions. Vittoria anche per la Roma nel derby: 2-0 grazie alla doppietta di Mancini. Successo per il Como, che ha superato 1-0 il Como con la rete di Alberto Moreno, infine il Milan ha espugnato per 2-1 Marassi: Nkunku, Athekame prima della rete di Vasquez.

Como-Parma 1-0

Genoa-Milan 1-2

Juventus-Fiorentina 0-2

Pisa-Napoli 0-3

Roma-Lazio 2-0

La classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18.